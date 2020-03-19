В Литве действует новое правило: в парках и других местах нельзя собираться больше чем по 5 человек

В четверг в Литве принято новое распоряжение - в парках и других местах нельзя собираться больше чем по 5 человек, сообщает представитель правительства Гедрюс Сурплис.

На фейсбуке он сообщил,что государство организовало возвращение на родину 1270 граждан. Еще 5382 ждут, когда их доставят в Литву.

Среди новостей есть еще одна - с 1:00 ч. через КПП в Лаздияй не смогут ездить машины весом больше 7,5 т (такое ограничение ввела Польша). Рекомендуется следить за информацией на сайте pasienis.lt

По словам Сурплиса, сегодня был утвержден приказ, разрешающий водителям большегрузных машин отправляться в рейс раньше чем через 14 дней после возвращения из-за границы.

О том, что в парках и других общественных местах нельзя собираться в группы больше чем по 5 человек, а на детской площадке могут играть только дети одной семьи, сообщил Минздрав. Такие решения были приняты, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

Такое решение 19 марта подписал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

По его словам, ситуация, которую можно наблюдать в парках, на детских площадках, вызывает беспокойство. Иного выхода нет, как только ввести запрет.

"Когда видишь, что даже после объявления о карантине пожилые люди, не слышат нас и выходят из дома, вместо того, чтобы оставаться дома и обезопасить себя, они играют в шашки и шахматы в парках, а семьи с детьми по-прежнему активно общаются на детских площадках, поэтому мы видим только один выход – ограничение. Другого способа пресечь распространения вируса и избежать самого опасного сценария нет. Я ответственно заявляю и прошу всех проявить понимание – начиная с пожилых людей из группы риска и заканчивая самыми маленькими", – сказал министр.

Кроме того, люди, собирающиеся в парках и других открытых общественных местах должны соблюдать безопасное расстояние в 2 м, избегать прямого физического контакта, гигиены.

Минздрав Литвы также призывает людей старшего возраста не выходить из дома, если нет необходимости. Еду и лекарства им должны привозить близкие.