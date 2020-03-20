Парадокс: какие правила распространяются на жену, муж которой изолирован из-за угрозы короновируса

Литва с 16 марта объявила карантин из-за угрозы коронавируса, поэтому не осталось списка стран из зоны риска. Это значит, что все вернувшиеся в Литву должны подвергать себя 14-дневной изоляции. Однако на других членов семьи находящегося в самоизоляции никакие требования в связи с официальными рекомендациями Минздрава не распространяются, такие люди могут жить "обычной жизнью".

Иными словами, если муж Онуте Пятрас недавно вернулся из Англии, он должен сидеть дома. А сама Онуте может ходить в магазин, на рынок, в аптеку и т.д.

Врачи уже не раз отмечали, что такие правила не помогут остановить распространение коронавируса, поскольку если у Пятраса диагностируют болезнь, велика вероятность, что ею больна и Онуте, которая ходила, куда хотела и могла разнести болезнь.

На вопрос Delfi, почему до сих пор зараженными или возможными носителями считают только приехавших из-за границы или тех, кто имел с контакт с больным, но не члены семьи, министр здравоохранения ответил: "Ну так теми, у кого был контакт и будут члены семьи. Если был контакт, то значит они будут в этой группе. Я не вижу здесь противоречий. Если люди жили в одном помещении, значит, контакт был".

Согласно высказыванию министра получается, что, несмотря на то, что Пятраса на коронавирус не проверяли, и никаких симптомов у него нет, его считают больным (или зараженным). А это значит, что все его контакты должны быть подвергнуты изоляции. Если они этого не делают, то надо сообщать об этом в полицию. Но судя по всему, сам Верига этого не понимает.

На уточнение журналиста Delfi Минздрав передал рекомендации для членов семьи вернувшегося из-за границы и изолированного лица.

Там черным по белому написано, что изолирование членов семьи необязательно.

Там также сказано, что членам семьи такого человека даже не рекомендуют носить медицинские маски.

Членам семьи этого человека Минздрав рекомендует находиться в другой, хорошо проветриваемой комнате, соблюдать дистанцию и чаще протирать поверхности, до которых часто дотрагиваются.

Это значит, что Онуте должна спать на диване в гостиной, отдельно от Пятраса.

А если Онуте и Пятрас живут в одной комнате, то соблюдать дистанцию в 2 м. Также Онуте должна каждый день чистить ручки дверей, стол, краны, пульт от телевизора и т.д.

Также полагается 2-3 раза в день проветривать помещения, особенно общие, например, кухню.

То, что действующие правила не помогут Литве избежать распространения вируса, ранее говорил профессор Гедрюс Ванагас.

Он сказал, что наивно думать, что в семье люди будут тщательно придерживаться всех требований гигиены. По его словам, это практически невозможно.

"Попробуйте смоделировать ситуацию: вернулся муж из командировки в зоне риска. Он должен 14 дней избегать контакта с другими людьми. Как бы логично. Но. Как вы считаете, у скольких литовцев есть дома, в которых можно обеспечить карантин? Даже если семья живет в 2-комнатной квартире: одна комната для карантина, другая - для семьи: общий коридор, уборная, ванная (в течение 14 дней надо и умываться, и в туалет ходить).

Итак, вся семья находится в зоне риска, но в Литве жена и дети такого человека не считаются потенциально заразными, на них требование карантина не распространяется. С учетом рекомендаций, муж не может никуда выходить, а жена должна позаботиться о быте - покупках и т.д. Она ходит на работу, в магазин, стоит в очередях, встречается с подругами, родственниками, соседями.

Я уже не говорю о тех случаях, когда человек не соблюдает правила самоизоляции. Итак, COVID-19 уже рядом с нами. И распространяется", – прогнозировал Ванагас.