Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 36, Латвия – 86, Эстония – 267

BNS ru.DELFI.lt

К полудню четверга в Балтийских странах были подтверждены 389 случаев коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные BNS, полученные от официальных ведомств.

Литва: подтверждены 36 случаев, проведено 1027 тестов. Латвия: подтверждены 86 случаев, проведено 2677 тестов. Эстония: подтверждены 267 случаев, проведено 2020 тестов (по данным среды).

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