Литва: подтверждены 36 случаев, проведено 1027 тестов.
Латвия: подтверждены 86 случаев, проведено 2677 тестов.
Эстония: подтверждены 267 случаев, проведено 2020 тестов (по данным среды).
К полудню четверга в Балтийских странах были подтверждены 389 случаев коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные BNS, полученные от официальных ведомств.
Литва: подтверждены 36 случаев, проведено 1027 тестов.
Латвия: подтверждены 86 случаев, проведено 2677 тестов.
Эстония: подтверждены 267 случаев, проведено 2020 тестов (по данным среды).