На следующей неделе - решение о карантине: могут не отменить, даже если распространение вируса остановится

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Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был объявлен карантин. Однако уже сейчас думают о том, что карантин может быть продлен. Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что не распространение вируса не будет означать прекращение карантина.

В четверг министр здравоохранения Верига заверил, что вопрос продления карантина будет решаться на следующей неделе. "На заседании правительства уже можно решать вопрос продления карантина. Сколько он будет длиться, я не берусь прогнозировать, все зависит от ситуации. Если распространение прекратится, это не значит, что карантин будет отозван", - сказал Верига, напомнив, что и Китай не сразу отменил карантин. Delfi напоминает, что сейчас в Литве диагностировали 36 случаев коронавируса, один из них - местный (дочь, вернувшись из-за границы, заразила отца). Статьи по теме: Ассоциация свиноводов: цены на продукты питания в Литве повышаются из-за роста спроса Горячая ванна не поможет: 10 мифoв и ложных представлений о коронавирусе 19 марта Минздрав сообщил, что пациенты с легкой формой коронавируса не будут госпитализированы и смогут лечиться дома, если есть возможность обеспечить режим изоляции. Это значит, что те пациенты, которые не нуждаются в специфическом лечении, не будут госпитализированы. Кроме того, лечиться на дому после улучшения здоровья будут продолжать те пациенты, которые находились в стационаре из-за тяжелого состояния, несмотря на то, что их анализы будут положительными.

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