У женщины диагностировали коронавирус: перед этим семья была на детской площадке и в магазине

Даля Пликуне ru.DELFI.lt

Vaikų žaidimų aikštelė Foto: Shutterstock

Коронавирус может быть очень близко, – в этом убедилась жительница Вильнюса, которая узнала, что болезнь диагностировали у члена живущей рядом семьи. Перед этим члены этой семьи ходили в магазин, на детскую площадку у дома, были на автомобильной стоянке.

"Мы живем в Антакальнисе, еще до карантина мы придерживались всех требований безопасности. Наш маршрут был дом–лес (на машине). Вчера на странице нашего жилтоварищества в фейсбуке разместили сообщение, что у жительницы соседнего дома диагностировали коронавирус. Человек рассказал, что семья вернулась из страны, которая не была в группе риска, они ходили в магазин, на детскую площадку, были на автомобильной стоянке", – рассказала жительница Вильнюса. Статьи по теме: Для тех, кто не понимает, что такое самоизоляция: на улицах будут дежурить 800 полицейских Женщина рассказала, что пришлось пережить семье зараженного коронавирусом: есть и другая сторона По ее словам, она своих детей на детскую площадку во время карантина не выпускает, но в окно видит, что немало семей гуляет с детьми на улице. "Может кто-то и дезинфицирует перила, но я не видела такого. Важно напомнить,что на внешних поверхностях вирус сохраняется в течение длительного времени (около 3 часов, по данным ученых), поэтому детских площадок надо избегать", – сказала женщина. На данный момент в Литве диагностировали 36 случаев коронавируса.

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