Советник премьера Литвы о случае кластерного заражения: вирус будет распространяться, это неизбежно

Советник премьер-министра Литвы саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис в четверг утром в эфире передачи "Утро на Delfi" сказал, что коронавирус будет распространяться внутри страны.

Вчера в Литве был подтвержден первый кластерный случай заражения коронавирусом. Сурплис сказал, что к такому варианту готовятся, иного пути нет.

"Да. Мы все это понимаем, мы видели результаты Национального центра общественного здравоохранения, куда и кто ездил, видим, что у многих мог быть контакт. Вирус будет распространяться, это однозначно, об этом говорилось, иной возможности нет. Просто мы должны проверять всех, у кого проявляются симптомы, напоминающие симптомы коронавируса. Чтобы люди были спокойны и чтобы мы знали реальную ситуацию. Согласно данным по ЕС, мы на последнем месте по количеству диагностированных случаев", – сказал Сурплис.

Министерство транспорта организует все больше рейсов из дальних стран, чтобы граждане Литвы могли вернуться на родину. Сурплис сказал, что с трудностями в пути придется столкнуться.

"Надо понимать, что это время пройдет, но с определенными сложностями мы столкнемся", – сказал он.

"Мы работаем по такому принципу - там, где собирается большая группа литовцев, вместе с коммерческими авиакомпаниями организуем рейс. Задействован и "Спартан", по имеющимся у меня данным, возвращение с Бали обойдется дороже всего", – заметил он (напомним, что билеты обойдутся в 995 евро).

Сурплис похвалил тех людей, которые сообщают о нарушениях режима карантина и самоизоляции.

"Сейчас, по моим данным, все случаи регистрируют,их количество растет. Два дня назад было 255, вчера 357, наши люди бдительные. Просьба соблюдать карантин, не ездить и не путешествовать по красивым местам для туристов", – просил он.

Сурплис заметил, что пока в действующих мобильных пунктах проверки помощь полиции не планируется. Но если она потребуется, то полицейских задействуют.

"Будем смотреть, все будет зависеть от потока, насколько я знаю, все готовы. Правило одно, люди должны понять, что по-другому не будет. Разрешение семейного врача не надо получать, надо звонить по номеру 1808, там скажут, что делать. Только когда скажут ехать в мобильный пункт на своем автомобиле, это можно будет сделать. Там возьмут образцы, и человек поедет домой", – сказал Сурплис.