Граждане Литвы с немецко-польской границы прибыли на пароме: для поляков свиньи важнее людей

Несколько суток прошли в неизвестности на немецко-польской границе, усталость, невозможность купить еду и воду, унижения. "Поляки своим поведением показали, что свиньи важнее людей", – сказали вернувшиеся на родину граждане Литвы. Большая часть людей, застрявших на немецко-польской границе, ехали ни с отдыха – это люди, которые ехали с работы или на работу.

На специальном пароме из Засница в Литву вернулись ее граждане, застрявшие на немецко-польской границе. Люди не скрывают, что напряжение не спадало до последних минут, когда наконец выяснилось, что им удастся вернуться на родину.

После того как из Засница вышел первый паром, на берегу осталась очередь машин, протяженностью в несколько десятков километров.

Долгие переговоры с представителями власти, по словам людей, были очень утомительными, но давали и утешение, ведь помощь Литвы блокировала именно Польша.

"Сейчас настроение неплохое, но до этого я пережил такой стресс, пока не попал на паром. И в машине пришлось спать, – рассказал Рамунас. – Я знал все о создавшейся ситуации, поэтому поехал сразу на паром. Всякое было во время ожидания, думали, что могут не впустить. На пароме уже люди были спокойнее, но настроение было всякое".

"Я еду из Берлина, там на информацию о вирусе реагируют спокойно. Потом поеду назад, сейчас, когда вернусь, меня ждет карантин. Путь назад был хорошим, на пароме была еда. И настроение после возвращения хорошее. В Берлине я работал с января, поэтому если будет возможность, вернусь туда", – сказал другой пассажир парома.

"Мы все думали, пропустят или нет. Звонили в министерство, они с нами контактировали. Сообщали и неверную информацию, но министерство все организовало, и паром тоже. Поляки четко сказали, кого пропускают, а кого нет. Просто говоришь с поляком, который тоже едет на машине, а тут он тебе "всего хорошего" - его пропустили, ты уже себя чувствуешь другим. Ехал тягач, вез свиней, его пропустили. Получается, свиньи важнее человека. Мне надо было на работу, я ездил в Нидерланды, но, узнав, что закроют границу Польши, вернулся, надеялся успеть", – рассказал мужчина, который провел на границе сутки.

Все вернувшиеся уже подготовили себе место на время карантина, несмотря на то, что при посадке на паром их здоровье проверили. Помощь врача никому не потребовалась. Люди намерены защитить членов своей семьи.

"Я еду их защитить, а не болезнь распространять. Мог остаться в Германии, но кто позаботиться о моей семье, если что-то случится?", – сказал вернувшийся из Германии каунасец.

Один из водителей сказал, что находившиеся у границы литовцы до конца не понимают, насколько быстро распространяется вирус.

"На границе говорили о вирусе, но при этом люди смело собирались группами, как будто их это не касается. Но ведь никто не может знать, что будет, а некоторые вели себя так, будто кино смотрят. Многие думают, что их это не коснется. А ведь все это происходит здесь и сейчас", – сказал мужчина.

На паром Baltivia попали не все литовцы, которые застряли на немецко-польской границе. 17 марта вернулись 137 пассажиров и 108 автомобилей. Еще один паром идет в Вентспилс (Латвия).

На территории компании KLASCO специалисты осмотрели вернувшихся. Полиция организовала конвой и сопроводила граждан Латвии и Эстонии до границы.