Глава Минздрава Литвы: больше не будем сообщать ни о поле, ни о возрасте больных

ELTA ; Паулина Левицките , ru.DELFI.lt

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что для того, чтобы обеспечить защиту персональных данных, отныне Минздрав не будет сообщать ни о поле, ни о возрасте заболевших коронавирусом (COVID-19).

"Грань между общественным интересом и правом человека на личную жизнь очень скользкая. Это важные данные, если они связаны со здоровьем. Что актуально для общества, так это то, куда эти люди ходили, чтобы можно было идентифицировать, не были ли они рядом. Тогда надо подвергнуться самоизоляции, чтобы защитить себя и своих близких. Но для общества нет большой разницы, мужчина это или женщина, сколько им лет и т.п. Город как место – важен для людей, чтобы знали. Но ни пол, ни возраст не имеют значения. Поэтому мы учтем пожелания врачей и пациентов и постараемся о таких деталях не говорить. Будем называть только цифры", – сказал в интервью Žinių radijаs Верига. На данный момент в Литве подтверждены 34 случая COVID-19. Один из них - кластерный случай – человек заразился в Литве от члена семьи, вернувшегося из-за границы.

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