В Литве в среду вечером выявили еще один случай коронавируса всего 34

В среду вечером Минздрав Литвы сообщил, что выявлен еще один случай коронавируса. Другие 8 образцов, которые исследовали в среду дали отрицательный результат.

Пациент сейчас изолирован и находится в Вильнюсе в Сантаришкской клинике. По предварительным данным, он вернулся из ОАЭ через Нидерланды.

Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.

В среду был также зафиксирован первый случай заражения коронавирусом человека, который не ездил за границу.

Действующие в Литве мобильные пункты для взятия образцов: