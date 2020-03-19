В Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта

Движение общественного транспорта в Вильнюсе проходит без сбоев, по-прежнему действуют решения, связанные с защитой здоровья и гигиеной, однако пользоваться общественным транспортом жителям рекомендуют только в крайнем случае. С учетом снижения потока пассажиров, меняют расписание общественного транспорта. Некоторые изменения действуют с 18 марта, другие вступят в силу в другие дни на этой неделе. Пассажиры могут проверить расписание на сайте www.stops.lt, в приложениях m.Ticket и Trafi, узнать по номеру 8 5 210 7050.

В городе действуют 28 бригад, которые дезинфицируют общественный транспорт после каждого рейса. В часы пик на 20 остановках дежурят контролеры, специалисты Общественного бюро здравоохранения и волонтеры, которые дезинфицируют пассажирам руки, ограничивают число людей, входящих в автобусы и троллейбусы, следят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию и занимали только сидячие места, не сидели друг перед другом.

"Напоминаю, что всем, особенно лицам старше 60 лет, рекомендуют пользоваться общественным транспортом только в крайнем случае. Транспорт курсирует", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Уже в первые дни карантина количество пассажиров на быстрых маршрутах сократилось на 72%, на основных автобусных – на 61%, троллейбусных – на 68%.

Как изменится расписание?

Планируется, что все изменения будут действовать до 30 марта, но если потребуется, их продлят.

18 и 19 марта расписание будет прежним.

С 18 марта транспорт будет курсировать до 22 ч. После 22 ч. будут курсировать только 4, 6, 12, 15, 18 троллейбусы и 24, 25 автобусы.

С 19 марта временно не будет курсировать 65 автобус (альтернатива: 35, 36, 66, 76 автобусы), 89 автобус (альтернатива: 1G, 10, 31, 33, 53 автобусы), 21 троллейбус (альтернатива с пересадками: 4G автобус, 12, 17, 20 троллейбусы).

С 20 марта изменится расписание 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 7, 10, 53 автобусов и 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 19, 20 троллейбусов.

В выходные транспорт будет курсировать в обычном режиме до 22 ч.