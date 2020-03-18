С пятницы в Литве снова откроются нотариальные конторы

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс принял решение восстановить работу нотариальных контор и применять обязательные меры безопасности, при работы в условиях карантина. Ради безопасности нотариусов с 16 марта было решено остановить работу нотариальных контор.

С пятницы в нотариальных конторах будут принимать только лиц, которых зарегистрировали дистанционно (по эл, почте или по телефону). Нотариус может отказаться регистрировать человека, не впустить его в помещение и не предоставлять услуги, если есть сомнения в связи с состоянием его здоровья, если человек не соблюдает необходимые требования превенции и если возникает риск для здоровья.

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В Помещение нотариальной конторы могут заходить только сам нотариус, его помощник, другие работники и лица, которые пришли за услугой. Все подготовительные работы будут проводиться дистанционно – по телефону или эл. почте.

"Нотариусы должны придерживаться всех средств безопасности, связанных с превенцией распространения коронавируса (COVID-19)", – сказал министр.

Деятельность нотариальных контор возобновиться с 20 марта.