На границе с Польшей очереди грузовиков продолжают расти

Очереди на границе Литвы и Польши во второй половине дня в среду продолжают расти, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

На пограничном пункте Калвариёс-Будзиск, по данным на 15.30, очереди выросли до 40 км (утром было 35 км), а на пункте Лаздияй-Огродники – более чем вдвое, до 10 км (по данным на 14 час).

Представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас в среду утром сказал BNS, что длина очередей будет постоянно колебаться.

Литва и Польша закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пропускаются.

Чтобы уменьшить очереди, во вторник после обеда был открыт пограничный пункт в Лаздияй на границе с Польшей.

На границе с Беларусью, на погранпункте Мядининкай пересечения границы ожидают 289 фур.