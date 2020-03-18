Представители коммерческих банкв: экономику Литвы ожидает спад, но потом будет рост

Эконимисты, представляющие коммерческие банки в Литве, утверждают, что в этом году вряд ли удастся избежать рецессии, но в 2021 году должен фиксироваться стабильный рост ВВП.

Экономическое положение в Литве и во всей Европе по причине введенных и вводимых ограничений, целью которых является обуздание распространения коронавируса COVID-19, с каждым днем все ухудшается, поэтому, даже с учетом мер экономической помощи властей и центральных банков, в этом году не удастся избежать рецессии, утверждают экономисты банка SEB bankas.

Прогнозируется, что в этом году литовская экономика сократится на 3,2% даже с учетом и сейчас известных и опубликованных мер поощрения экономики. Поскольку положение каждый день меняется не в лучшую сторону, правительственный план мер поощрения экономики придется совершенствовать и увеличивать объемы помощи, говорится в сообщении SEB.

"Вероятно, что крупнейший двухзначный спад ожидает экономику в апреле, когда более сильный удар будет нанесен по причине остановившихся заказов из Европы по литовской промышленности (например, в связи с закрытием магазинов Ikea в Европе), а вместе с ней по другим секторам, на которые карантин пока повлиял меньше", – отметил в пресс-релизе экономист SEB Тадас Повилаускас.

По его словам, положительного годового поворота такого сценария в экономике следует ожидать лишь в конце лета.

"По оптимистичному сценарию, если карантин в Европе продлится меньше, чем ожидаем, и программы экономического поощрения в мире помогут экономике быстрее восстановиться, ВВП Литвы может сократиться на 1,6%. По пессимистичному сценарию ВВП Литвы может сократиться более значительно, даже больше 6%", – утверждает экономист SEB.

По его словам, поскольку положение в мире и в Литве постоянно меняется, эти прогнозы могут быстро быть обновлены.

Luminor: рецессия практически неизбежна

В связи со вспышкой коронавируса и объявленным карантином литовской экономике в 2020 году, скорее всего, не удастся избежать рецессии, однако в 2021 году должен фиксироваться стабильный рост внутреннего валового продукта (ВВП), прогнозируют экономисты банка Luminor.

Они считают, что в этом году экономика Литвы должна сократиться приблизительно на 2,5%, однако в следующем году рост должен достичь почти 6,5%.

"В этом году рецессия практически неизбежна, однако, если предположить, что вирус будет взять под контроль к июню, то в 2021 год должен быть достаточно впечатляющим", – заявил экономист Luminor Жигимантас Маурицас на конференции, посвященной прогнозам банка.

По его словам, экономисты Luminor при публикации своих прогнозов делали предположение, что вирус будет взят под контроль к июню.

"Вирусы приходят и уходят. Люди способны контролировать их распространение, либо изобретают вакцину. Есть большая вероятность того, что вирус будет длиться лишь два квартал, и уже в июне мы будем видеть иную ситуацию (...) Это не оптимистичный, и не пессимистичный прогноз", – сказал он.