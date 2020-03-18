Минздрав Литвы разработал порядок похорон скончавшихся от коронавируса

Минздрав Литвы подготовил рекомендации в связи с тем, "как готовить к похоронам тело и прощаться" со скончавшимися от коронавируса. В пресс-релизе министерства сказано, что такой порядок был разработан на случай, если не удастся избежать смертей от этого вируса. На сегодняшний момент болезнь уносит жизни людей во многих странах мира.

"Перед лицом возможных утрат в связи с распространением коронавируса COVID-19, что показывает печальный опыт стран ЕС, кроме того, цель таких действий - пресечение распространения коронавируса, поэтому были подготовлены рекомендации как готовить к похоронам тело и прощаться с умершими от коронавируса", – сказано в пресс-релизе.

Перечислены следующие правила:

- Тело в том месте, где наступила смерть, помещают в непроницаемый пластиковый пакет и перевозят в морг или передают компании, предоставляющей ритуальные услуги.

– Помещать тело в пакет должны два человека;

– На этих людях должна быть вся необходимая защита (водонепроницаемый халат с длинными рукавами или халат с водонепроницаемым передником, респиратор, очки, перчатки);

– После того как тело помещают в пакет, пакет снаружи дезинфицируют;

– Перед тем как вывезти тело из помещения, дезинфицируют каталку, а работники снимают защитную одежду;

– В морге больницы пакет можно открыть, чтобы показать покойного близким. На работнике морга должна быть вся необходимая защита.

– Если надо провести вскрытие, тело можно держать в холодильнике, а вскрытие проводят с соблюдением всех правил безопасности.

– Обмывание тела покойного и выполнение других процедур подготовки к похоронам проводят люди в защитной одежде.

– Бальзамировать покойного не рекомендуется, но если есть такая необходимость, то процедуру проводят с соблюдением всех правил безопасности и защиты.

– Работники морга, учреждения, предоставляющего услуги кремации и похорон, должны быть информированы о том, что человек скончался от коронавируса.

– Работники, которые непосредственно контактируют с телом покойного, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами или халате с водонепроницаемым передником, респираторе, очках, перчатках.

– Работники, которые проводят вскрытие, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами, респираторе FFP2 или FFP3, очках, перчатках, защитной обуви.

– Пустые пакеты следует утилизировать как инфицированные медицинские отходы.

Минздрав предоставляет правила прощания с человеком, который скончался от коронавируса:

– Прощание не может проходить в помещении, если оно не получило специальное разрешение-гигиенический паспорт.

– Останки рекомендуется кремировать или выставлять в зале в закрытом гробу.

– Зал, в котором проходит прощание и все подсобные помещения после выноса тела должны пройти дезинфекцию.