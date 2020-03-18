В Каунас из Германии прибыл 61 пассажир, их здоровье проверяют

Ранним утром в среду из Франкфурта-на- Одере в Каунас прибыл поезд, который доставил литовцев, белорусов, украинцев и латыша, застрявших на границе Германии и Польши.

"Поезд прибыл в 5 часов 30 минут. Все прошло хорошо", – сообщил BNS гендиректор компании пассажирских перевозок LG keleiviams Линас Баужис. Эта компания ходит в группу госпредприятий Lietuvos gelezinkeliai.

Эти поездом из Германии прибыл 61 человек, из них – 35 граждан Литвы.

По словам Баужиса, пассажиров в Каунасе встретили специалисты общественного здоровья, которые проводят проверку здоровья пассажиров. Их сопровождают в автобус.

Иностранцев встречали сотрудники их посольств.

"И иностранцам, и гражданам Литвы обеспечены автобусы, которые доставят их домой", – сказал глава LG keleiviams.

Поезд из Германии выехал во вторник после обеда. В Польше и в Литве менялись только локомотивы, пассажирам не пришлось переходить в другие вагоны.

"Впервые за такой короткий срок, неполные сутки, был согласован такой международный маршрут. Обычно это требует двух-трех лет", – сказал BNS Баужис.

Он отмечает, что этот поезд стал возможным только благодаря проложенной колее европейского типа.

По подсчетам компании, поездка этого поезда из Германии в Литву может обойтись до 50 тыс. евро.

Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. После длительных переговоров поляка отказались пропускать легковые автомобили даже с конвоем.

Водители автомобилей, желающие вернуться в Литву, оставившие пассажиров, были вынуждены отправиться в морской порт Засниц, находящийся приблизительно в 400 километрах. Оттуда в ночь на среду отправился паром с 99 автомобилями и 137 пассажирами.