В Литве из-за карантина закрыты нотариальные конторы

В Литве действует карантин в связи с угрозой коронавируса, поэтому жизнь в стране замедлилась. Минюст сообщил, что во время карантина не будут работать нотариальные бюро, если появится потребность, с нотариусами можно связаться по эл. почте и по телефону. Что делать тем, которые начали оформлять какие-то бумаги, например, покупают недвижимость или оформляют наследство, пока неизвестно.

"Временно вводим ограничения в связи с работой нотариусов и коллекторов (приставов). Несмотря на то, что церемонии заключения браков не отменяем, все же соблюдаем определенные меры безопасности", – сказал глава Минюста Эльвинас Янкявичюс.

Во время карантина при регистрации брака будет ограничено количество участников церемонии. В ней могут принимать участие 5 человек (включая молодоженов и свидетелей). Эти церемонии будут проводить в соответствующих условиях, помещения проветривают и дезинфицируют. Между церемониями будут большие перерывы.

Кроме того, в понедельник министр юстиции подписал приказ, в соответствии с которым, во время карантина не будут работать нотариальные бюро. Но с нотариусом можно связаться по эл. почте и по телефону.

С приставами также общаться можно лишь дистанционно: по телефону или эл. почте. Все ограничения будут действовать две недели, потом могут быть продлены.

"Мы пытаемся решить вопрос, что делать", – сказал Delfi пресс-секретарь литовской Нотариальной палаты Александрас Матонис. По его словам, ситуация нештатная, нотариусы вынуждены прервать свою работу впервые за 30 лет.

"В Литве нотариусы дистанционно не работают, поэтому мы пытаемся решить этот вопрос", – сказал собеседник, заметив, что, кто может, должен отложит свой поход к нотариусу, связаться и записаться на более поздний срок.

Он не скрывал, что вряд ли удастся избежать хаоса, поскольку нотариусы нужны для ряда процессов как гражданской жизни, так и коммерческих процессов.

"Как известно, государство берет на себя ответственность за происходящее, поэтому, например, если у человека истекает срок подачи документов на получение наследства, это срок, скорее всего, продлят", – сказал Матонис.

Собеседник акцентировал, что нотариусы не могут нарушать постановление Минюста и подчеркнул, что еще на прошлой неделе, нотариусам распространили инструкции по обеспечению безопасности в офисах.

На вопрос, может ли быть так, что из-за хаоса, распоряжение отменят, Матонис сказал, что этот вопрос может решить только Минюст.