Сейм Литвы разрешил государству позаимствовать до 5,4 млрд евро

Во вторник парламент Литвы разрешил повысить с 904,6 млн до 5,4 млрд евро чистый лимит заимствований правительства в этом году. Дополнительные средства необходимы для компенсации сокращения казначейских доходов и сокращения влияния кризиса, вызванного коронавирусом, на экономику Литвы.

За закон об утверждении финансовых показателей госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы проголосовали 107 членов Сейма.

Лимит обязательств под гарантии предприятия Investiciju ir verslo garantijos (Invega) и Гарантийного фонда сельского хозяйства повышается с 267,77 до 768 млн евро.

В принятых поправках Сейм закрепил и новые лимиты госгарантий по кредитам, используемых в случаях экстремальных ситуаций для поощрения экономики и повышения ликвидности. Общая сумма таких обязательств, принимаемых в 2020 году, одновременно не сможет превышать 500 млн евро.

Министр финансов Вилюс Шапока отметил, что правительство будет заимствовать и в Литве, и на международных рынках. Министр также подчеркнул, что сумма в 5,4 млрд евро не является окончательной.

В. Шапока также сообщил членам комитета, что Литва уже начала поиск кредитодателей.

"Мы обратились в международные организации с тем, чтобы быть первыми в очереди, если потребуется", – добавил министр.