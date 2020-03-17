Глава Паневежской больницы рассказал о самочувствии пациента в тяжелом состоянии

Директор Паневежской республиканской больницы Арвидас Скорупскас обратился к обществу, чтобы развеять слухи о состоянии пациента с коронавирусом в Паневежисе. ПО его словам, состояние пока не изменилось.

Скорупскас информировал, что больной получает все необходимое лечение, находится под постоянным присмотром врачей. Обо всех переменах общество будут информировать немедленно.

"Сообщаю, что с 18 марта, в Паневежской больнице начнет действовать центр психологической помощи. Психологи будут общаться с Вами по телефону и предоставлять необходимую помощь. Звонить можно по следующим номерам: 8 682 71700 (с 8.00 до 16.00 ч.), 8 614 26620, 8 612 38226, 8 603 05320 (с 8.00 до 18.00 ч.), 8 615 11298.

С завтрашнего дня у паневежской арены Cido начнет действовать мобильный пункт приема образцов для исследования", – сообщил он.

Скорупскас поблагодарил врачей и СМИ за профессиональную работу и попросил не верить слухам о работе больницы.

"Дорогие, хочу поблагодарить всех: врачей – за искреннюю, профессиональную работу, заботу о тех, кого сегодня коснулось это несчастье, представителей СМИ – за корректное общение и профессиональную работу по предоставлению информации обществу о создавшемся в стране и в Паневежисе положении, всем людям – за заботу, помощь, за поддержку, понимание и проявленную ответственность. Я верю, что нам удастся устоять перед этими временными проблемами, защититься от распространения инфекции, а заболевшим – выздороветь.

В последнее время ходят разные слухи о работе больницы, об ухудшении состояния больных и даже о смертях. Искренне прошу всех – не верьте этому, следите за информацией Минздрава, Центра по управлению чрезвычайной ситуацией и Паневежской больницы, которая отражает реальное положение, обоснованное фактами. Мы обещаем – ничего не будем скрывать и своевременно предоставим Вам всю необходимую информацию, когда в этом появиться необходимость", – сказал Скорупскас.