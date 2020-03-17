Представитель торговцев рассказала, почему в Литве сокращают время работы магазинов

Приходите раз в неделю, покупайте продукты ответственно – столько, сколько надо на неделю – литовские торговцы призывают успокоиться и ничего не бояться. С началом карантина торговцы в Литве сокращают время работы магазинов и думают, как быть с работниками той сферы, которые в этот период работать не могут.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене в передаче Delfi 11 акцентировала, что сейчас у торговцев есть лишь одна просьба – они просят людей ходить в магазин раз в неделю.

"Это поможет нам лучше рассредоточить нагрузку. Те торговцы, которые продают продукты питания, физически не успевают заполнять прилавки. Поэтому не надо покупать в 7-8 раз больше. Давайте проявим ответственность, давайте будем покупать столько, сколько надо на неделю, и оставим товары другим покупателям", – сказала Вайнене.

Она не скрывала, что эти недели для торговцев будут сложным периодом – нагрузка выросла, а работников стало меньше, поскольку часть из них на больничном.

"Было необходимо сократить рабочее время ради работников и ради покупателей. Ведь на самом деле, если магазин работает дольше, это не значит, что поток покупателей бывает равномерным. Магазин становится еще одним место, куда человек может просто прийти", – сказала Вайнене.

По ее словам, те торговцы, которые продают не продовольственные товары, были вынуждены закрыться. Поэтому сегодня на заседании правительственной группы торговцев заверили, что парламент готовиться принять решение, которое позволит выдавать больничные и тем, чья деятельность была ограничена из-за карантина.

"Работники должны получить больничные, которые будут действовать задним числом. Для этого надо менять законы, парламент этим занимается, правительство заверили, что он это делает. Конечно, неспокойно за врачей, чтобы у них было время на лечение больных, поэтому подчеркнули, что больничные "не горят", их можно будет выдавать задним числом с 16 марта", – сказала собеседница.

Мало того, стараются облегчить работу и тем, кто хочет поменять работу. Сейчас, по словам Вайнене, торговым компаниям, работающим с продовольственными товарами, работников не хватает, но для работы в этой сфере, нужна справка от врачей, надо пройти медкомиссию.

"Такие справки сейчас, во время карантина, никто не выдает. Нас заверили, что, возможно, их смогут выдавать частные клиники. Сегодня очень важна гибкость, мы видим неоднозначную ситуацию на рынке – в одной сфере людей не хватает, другие останавливают работу, не работают, фиксируют простой, может быть, кого-то уволят, может, и сами люди уйдут, ведь выплаты Службы занятости могут быть щедрыми", – сказала она.

Вайнене сказала, что кассиры сейчас вторые после медиков. А торговая ассоциация постоянно поднимает вопрос, будут ли в ближайшее время произведены маски.

Кроме того, есть нужда и в компаниях, предоставляющих услуги дезинфекции помещений. По словам Вайнене, такие компании могут призвать и даже обязать предоставлять подобные услуги. Кроме того, такие услуги могут предоставляют лишившиеся работы люди.

Вайнене заметила: "Сейчас повышены требования гигиены и санитарного контроля: дезинфицируют ручки корзин, тележек, перчатки, вентиляционные системы. Было бы хуже, если бы людям не дали возможность купить еду. Тогда началась бы паника".

Она заверила, что у крупных сетей нет желания нажиться на создавшейся ситуации.

"Нам такие доходы не нужны, такие потоки, нагрузка. Все заинтересованы в спокойной жизни, думать, что кто-то на этом зарабатывает... Надо подумать, если люди не будут ходить на работу, не будут получать денег, а эта временная ситуация требует от нас расходов, а потом наступит время, когда расходы будут большими, а доходов не будет. Мы не относимся к этой ситуации как к возможности заработать, – сказала она.