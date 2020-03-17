Литовские СМИ просят помощи государства в связи с коронавирусом

Во вторник средства массовой информации (СМИ) Литвы попросили власти отложить уплату налогов и предоставить государственную субсидию с тем, чтобы сократить последствия коронавируса COVID-19.

В открытом обращении говорится, что заказчики рекламы отзывают заказы, издания отзываются из закрывающихся торговых точек.

"Проблемы из-за отзыва заказов на рекламу, заказов на печатные издания в закрывающихся местах торговли создают угрозу преемственности функционирования СМИ, как на национальном, так и на региональном уровне", – говорится в обращении.

Представители СМИ предупреждают, что уже сталкиваются с финансовыми проблемами, а с началом карантина и без госпомощи, функционирование СМИ может стать "практически невозможным".

"Прогнозируется, что общее сокращение рынка рекламы может составить 60 млн евро в год", – утверждают представители СМИ.

Это обращение подписали руководители национальной ассоциации печати Nacionaline spauda, Ассоциации издателей национальных, районных и городских газет, Литовского радио и телевидения, интернет-СМИ.

Они просят отложить на 4 месяца уплату налогов компаниям сектора СМИ, предоставить госсубсидию для зарплат, создать фонд, упростить публичные закупки для СМИ.