Мэр Ширвинтского района устроила скандал в аэропорту

17 марта в социальной сети Facebook заместитель главы директора администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас уделил особое внимание одному пассажиру Вильнюсского аэропорта. По его словам, вернувшаяся из Дубая мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене, когда ее посадили в автобус, кричала, била стекла и бранила сотрудников аэропорта. Потребовалось вмешательство полиции.

"Отдельно стоит упомянуть о мэре из провинции Живиле Пинскувене, которая своим поведением отразила шаблонный портрет мужик, который считает себя чем-то из ряда вон выходящим. Била стекла в автобусе, вышла из него без разрешения, призывала пассажиров к скандированию, кричала на военных, угрожала, использовала смачные эпитеты. Раскрыла себя во всей красе. Ее успокоила только полиция", – рассказал Бужинскас.

15–16 марта он помогал в аэропорту проверять вернувшихся пассажиров. По его словам, у команды есть все необходимое – комбинезоны, респираторы, защитные очки, перчатки и дезинфекторы. Процесс проверки пассажиров проходит без проблем, но некоторые процедуры, например, заполнение анкет, решение о госпитализации, отнимают очень много времени.

Похоже, именно времени и не хватило Пинскувене, которая в понедельник в социальной сети Facebook поделилась своими впечатлениями. Delfi пытался созвониться с Пинскувене, но ее телефон 17 марта был выключен.

"Мы что, прокаженные? Неужели надо так обращаться с сотнями и тысячами возвращающихся литовцев? Ждет ли их Литва? Готовы ли мы к угрозе коронавируса? – вопрошала политик и ответила, – Нет! Публичные заявления министров о готовности меркнут как только самолет садится в аэропорту".

Больше всего Пинскувене возмутило, что ей пришлось провести много времени в аэропорту. Час, по словам политика, пришлось сидеть в самолете, потом пассажиров посадили в автобус и увезли к другому зданию аэропорта, где в автобусе пришлось провести еще 45 минут, а потом еще 30 мину стоять у входа.

Политик заявила, что у работников не было необходимого инвентаря. Она была возмущена тем, что для заполнения анкет дали ручки, "которые лежат на столе, которые, наверное, трогали все, кто в тот день прилетел в аэропорт".

По словам Пинскувене, в аэропорту после посадки самолета она провела 3,5 часа. В своей записи мэр указала, что намерена после поездки провести 14 дней в самоизоляции.