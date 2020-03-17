Очередь на литовско-польской границе с литовской стороны составляет почти 50 км

Во вторник после обеда очередь грузовых автомобилей на литовско-польской границе с литовской стороны достигала почти 50 километров.

Как сообщил BNS представитель по связям общественностью Мариямпольской окружной полиции Ренатас Сяурусайтис, по данным на 13 часов вторника, очередь протянулась на 47 километров. За движением наблюдает полиция, а жителям, перемещающимся внутри страны, рекомендуется выбирать альтернативные дороги и не ехать по шоссе Каунас-Мариямполе-Сувалки.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что в связи с ростом очередей на литовско-польской границе Варшаву просят открыть еще один пункт проверки. А также впускать хотя бы грузовики, зарегистрированные в Польше.

"Международная проблема – 54% с польскими номерами, этот вопрос будет рассматриваться на проходящем в режиме видеоконференции заседании Совета руководителей Европы, этот вопрос будет подниматься", – сказал во вторник С. Сквернялис.

По его словам, очереди образуются потому, что польские пограничники пропускают транспорт на единственном КПП Калвариес-Будзиско, каждого водителя подвергают медицинской проверке. По его словам, убедительного объяснения со стороны Польши этому нет.