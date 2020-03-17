Novaturas: коронавирус скажется на результатах первого полугодия

Туроператор Novaturas говорит, что распространение коронавируса и применяющиеся правительствами стран Балтии меры по изоляции скажутся на финансовых результатах первого полугодия, которые будут ниже, чем планировалось до сих пор.

Продолжающаяся ситуация может негативно повлиять и на годовые результаты, поэтому группа отзывает обнародованный ранее финансовый прогноз на 2020 год и намерена обновить его тогда, когда бизнес вернётся к своему обычному ритму, сообщил Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

"Группа Novaturas успешно начала год, но, как и туристический бизнес во всём мире, столкнулась со снижением спроса на путешествия из-за распространения вируса COVID-19. После того, как правительства (...) стран Балтии начали применять меры изоляции, компания до 14 апреля остановила все запланированные поездки из Литвы и Латвии, а из Эстонии – до 1 мая", – говорится в сообщении Novaturas/

Компания утверждает, что пока сложно предвидеть масштаб вспышки вируса, ее продолжительность и точное влияние на финансовые результаты.

Оборот Novaturas в январе и феврале этого года составил 18,9 млн евро – на 1% меньше, чем в январе-феврале 2019 года. В феврале оборот компании составил 10,2 млн евро и был на 5% больше, чем в феврале 2019 года.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.