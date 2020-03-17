В Акмянском районе в гаражах произошел взрыв, погибли два человека
ru.DELFI.lt
17.марта 2020 13:04
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Foto: DELFI / Josvydas Elinskas
Во вторник в Акмянском районе, в городке Вента, на ул. Вентос, произошло несчастье. По предварительным данным, произошел взрыв, во время которого погибли два человека.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 10.39 ч. сообщили о взрыве. Пожарные выяснили, что взрыв произошел в гараже.
По предварительным данным, на месте происшествия обнаружили тела двух человек.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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