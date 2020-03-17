Сделано 742 теста: новых случаев коронавируса в Литве во вторник утром не установлено

Новых случаев коронавируса в Литве во вторник утром не установлено, сообщает Минздрав.

После последнего положительного результата теста у вернувшегося из ЮАР мужчины в Литве теперь 18 подтверждённых заражённых этой инфекцией, все случаи – завозные.

На сегодняшний день сделано в общей сложности 742 теста, зарегистрировано почти 43,3 тыс. лиц, которые предоставили Национальному центру общественного здоровья свои данные после консультации со специалистами или заполнили анкеты по интернету.

Вернувшийся из ЮАР мужчина находится в Паневежской больнице в тяжёлом состоянии. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, пациенту более 60 лет, он нуждается в исскуственно вментилировании лёгких.

После введения в понедельник карантина люди, вернувшиеся из любого зарубежного государства, считаются вероятно заразившимися, если у них проявился хотя бы один симптом, свойственный острой инфекции дыхательных путей. Они обязаны изолироваться на две недели, следить за температурой тела.

В случае появления хотя бы одного из симптомов (высокой температуры, кашля, одышки) сначала нужно позвонить по короткому номеру 1808.