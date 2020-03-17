После последнего положительного результата теста у вернувшегося из ЮАР мужчины в Литве теперь 18 подтверждённых заражённых этой инфекцией, все случаи – завозные.

На сегодняшний день сделано в общей сложности 742 теста, зарегистрировано почти 43,3 тыс. лиц, которые предоставили Национальному центру общественного здоровья свои данные после консультации со специалистами или заполнили анкеты по интернету.

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Вернувшийся из ЮАР мужчина находится в Паневежской больнице в тяжёлом состоянии. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, пациенту более 60 лет, он нуждается в исскуственно вментилировании лёгких.

После введения в понедельник карантина люди, вернувшиеся из любого зарубежного государства, считаются вероятно заразившимися, если у них проявился хотя бы один симптом, свойственный острой инфекции дыхательных путей. Они обязаны изолироваться на две недели, следить за температурой тела.

В случае появления хотя бы одного из симптомов (высокой температуры, кашля, одышки) сначала нужно позвонить по короткому номеру 1808.