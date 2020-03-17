Сквернялис о блокировавших дорогу литовцах: вчера их поведение показало, что поляки опасаются не напрасно

17 марта утром премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отрицательно оценил решение застрявших на границе литовцев блокировать дорогу. Он сказал, что если Польша не увеличит пропускную способность, то попасть в Литву станет "трагедией", сейчас очередь грузовиков на границе составляет 40 км.

"Очереди стали еще больше, если будет такая пропускная способность, как сейчас, то это будет трагедия. Поляки проверяют каждого въезжающего, полностью проверяют здоровье людей. Это делают только в одном пункте", – сказал он.

Премьер-министр сказал, что очередь у границы образуется потому, что поляки не впускают свои автомобили.

"Это возможно, но видите, переговоры с Польшей очень сложные. Сейчас предложения удовлетворены. Поляки увеличивают количество пунктов проверки, (…) может, еще откроют пункт в Лаздияй, впустят свои автомобили", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что переговоры с поляками длятся четвертые сутки, "на всех фронтах и по всем вопросам". Застрявшие у польско-немецкой границы граждане Литвы вчера вечером блокировали дорогу.

"Кажется блокада прекращена, о чем уже говорилось и вчера, наши заверения, что если людей впустят в Польшу, то они будут вести себя ответственно, не подействовали", – сказал Сквернялис.

На вопрос, почему не удается договориться с Польшей, он ответил, что поведение соотечественников пугает.

"Тут объяснений нет, наверное, они намерены держать страну в изоляции, боятся поведения водителей легковых машин, вчера их поведение показало, что опасения небезосновательные, основания есть", – прокомментировал премьер решение граждан Литвы блокировать дорогу.

"Люди устали, им было бы опасно ехать через всю Польшу. Я понимаю, условия нечеловеческие, люди устали, но надо соблюдать законы. Если они не воспользуются альтернативой, им вообще будет сложно вернуться", – сказал Сквернялис.

Delfi напоминает, что в понедельник поздно вечером с Польшей договорились, что через КПП Свецко пропустят шесть конвоев с двумя-тремя остановками на еду и дозаправку. Так ехать смогут только автобусы и микроавтобусы.

Люди на легковых автомобилях могут вернуться на специальном поезде и паромах.

МИД Литвы отмечает, что будет проверено здоровье всех пересекающих границу. На территорию Польши впустят только тех людей, у которых нет явных признаков болезни.

Около 2000 граждан информировали диппредставительства, что из-за ограничения передвижения не могут вернуться в Литву.