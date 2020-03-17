Глава СОГГ: около границы с Польшей очередь грузовых машин растянулась на 41 км

Глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустам Любаев сказал, что на данный момент у границы Польши очередь грузовых машин растянулась на 41 км. Однако, по его данным, ситуация быстро меняется.

"Сейчас очередь растянулась на 41 км. Как мы видим, ситуация меняется не по часам, а в считанные минуты. (...) Очередь движется. Медленно, но все же движется. Также надо отметить, что некоторые водители ночью спали, поэтому могли образоваться зазоры", – сказал в интервью LRT Любаев.

Он акцентировал, что СОГГ активно работает с руководством польской границы и просит ускорить процедуру проверки.

"Сейчас мы активно контактируем с представителями польской службы охраны госграницы, просим их ускорить процедуру. Но я хочу обратить внимание на то, что польские пограничники выполняют требования своего правительства и проводят тщательную проверку, все это требует больше времени, поэтому и образовались очереди", – сказал Любаев.

"Хочу информировать, что на въезде из Польши в Литву очередей нет", – заметил он.