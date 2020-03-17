Президент Литвы пообещал застрявшим на польско-немецкой границе вернуть их домой Сквернялис: мне их по-человечески жаль

Жители Литвы застрявшие на немецко-польской границе, недалеко от Франкфурта-на-Одере подняли шум. Их не впустили в Польшу, тогда люди решили заблокировать дорогу. На место выехали литовские переговорщики, призывавшие граждан Литвы освободить путь, однако взбунтовавшиеся люди не жалели упреков в адрес представителя власти. После долгих переговоров стало известно, что на автомобилях литовцы на родину вернуться не смогут.

Литовцам, которые заблокировали дорогу, ведущую в Польшу, в понедельник ночью позвонил президент Литвы Гитанас Науседа. Ему удалось убедить людей уйти с дороги.

Президент сказал журналисту Delfi, что ему удалось убедить людей воспользоваться предложенной возможностью и вернуться домой. Людям предложили вернуться домой на поезде из Франкфурта-на-Одере, а водители на автомобилях смогут вернуться на пароме.

"Поскольку людей и автомобилей там намного больше, чем мы думали, я еще раз позвонил президенту Анджею Дуде. Мы берем на себя организацию дополнительных поездов и паромов", – сказал Delfi Науседа.

По его словам, пока с Польшей договорились об одном бесплатном пароме в Клайпеду и одном поезде. Но, по его мнению, можно договориться о запуске нескольких паромов.

"Нет такого, что паром будет лишь один, необязательно придется ждать, пока паром дойдет до Клайпеды и вернется. Паромы могут курсировать", – сказал президент.

"Мы обещаем, что не оставим людей, мы заботимся о них, чтобы они безопасно вернулись домой", – акцентировал он. Несмотря на то, что многие литовцы хотели вернуться на родину через Польшу на машинах, Науседа сказал, что это невозможно из-за действия особого режима на территории Польши.

"Я интересовался, почему действует такой режим. Мне ответили: автомобилей очень много, конвой будут многочисленными, невозможно отследить такое количество авто. Кроме того, водители едут далеко, возможны ДТП, несчастья, люди могут заезжать на отдых в гостиницы, поэтому Польша не хочет рисковать жизнями и здоровьем наших и своих граждан", – сказал Delfi президент.

По его словам, нет смысла обсуждать этот вопрос, поскольку это территория Польши, и она сама решает этот вопрос.

"Мы, может быть решили бы иначе. Они предложили альтернативу, мы видим, что масштаб большой, процесс должен быть преемственным", – сказал президент.

По его словам, удастся ли литовцев вернуть домой за сутки, зависит от их количества.

Президент заметил, что во время переговоров речь шла о 30 000 человек.

"В это трудно поверить, но как бы там ни было, попытаемся их вернуть домой", – сказал глава страны.

В понедельник поздно вечером на своей странице в Facebook премьер-министр Саулюс Сквернялис написал:

"Хочу обратиться к гражданам Литвы, которые застряли на польско-немецкой границе и блокируют дорогу. Я понимаю, что вы устали, разочарованы и рассержены. Я знаю, что вы надеялись на более быстрое и хорошее решение. Трое суток шли переговоры на высшем уровне. К сожалению, мы должны признать, что результат не такой, какой ожидали.

Мне по-человечески жаль, что так получилось. Предложенное польской стороной решение - это не то, чего Вы ждали, терпя лишения. О решении Вам уже известно.

Сейчас самое главное, чтобы все вернулись домой.

Дорогие, но в любом случае блокирование дороги - не выход и ни к чему не приведет. Это незаконно. Очень прошу Вас прекратить блокаду и готовиться к поездке домой. Спасибо за Ваше терпение. Ждем Вашего возвращения".

В понедельник вечером ситуация на границе была напряженной, Люди ни за что не соглашались на предложение вернуться на пароме. Они требовали пропустить их на собственных автомобилях.