Вернувшегося в Плунге из Франции гражданина в больницу увезли после штурма дома - пытался защищаться ножом

Публичные обращения к жителям Литвы с просьбой проявлять сознательность многие пропускают мимо ушей. В Плунге полицейским пришлось штурмовать квартиру жителя, вернувшегося из Франции, чтобы его могли осмотреть врачи.

Мужчина, по данным полицейских, приехал из Франции. Он сообщил другу, что занемог, поднялась температура, но к врачам обращаться мужчина отказался.

После того как ВОЗ объявила о пандемии, разные страны мира стали объявлять карантин. Франция входит в число стран, где коронавирус распространяется достаточно быстро.

Мужчина, который сообщил врачам о болезни друга, навряд ли думал, что тот не захочет принять помощь врачей. Появление полицейских и врачей вывело жителя Плунге из себя, он пытался защищаться с помощью ножа.

Полицейским пришлось силой поместить его в карету скорой помощи, на которой его увезли в Клайпедскую больницу.

"В полицию сообщили, что в Плунгесском районе в собственном доме находится вернувшийся из Франции мужчина, у которого поднялась температура. Он сообщил другу, что хочет покончить с собой. Полицейские просили мужчину открыть дверь, он не открыл, тогда было решено выломать дверь. Мужчина угрожал полицейским ножом. На буяна надели наручники и передали врачам", – сказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

В Литве за сутки поступило больше 50 сообщений о людях, которые нарушают карантин и условия самоизоляции.

В субботу вечером премьер-министр Саулюс Сквернялис предупреждал, что за нарушение условий карантина в Литве грозит как административная, так и уголовная ответственность.