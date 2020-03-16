Первый день карантина в столице Литвы: посетителей в кафе нет, но работы у персонала много

С полуночи в Литве действует карантин. Он будет длиться до 30 марта. В это время работа кафе и баров запрещена, за исключением тех, которые предлагают еду на вынос. Закрыты магазины, за исключением продовольственных, и аптек, в магазинах и аптеках посетители должны соблюдать дистанцию. Журналисты Delfi интересовались, как в первый день карантина его соблюдают в столице и как люди реагируют на изменившиеся условия жизни.

В центре города можно заметить, что ул. Вильняус, где находится много кафе и ресторанов, опустела. Появился вопрос, остались ли еще действующие кафе.

В Downtown Food Hall на ул. А.Сметонос посетителей не было, но работы у работников местных заведений было предостаточно.

Они рассказали Delfi, что увеличилось количество заказов в офисы и на дом.

"Люди заказывают еду через популярные платформы доставки, мы едва успеваем выполнять заказы. Многие клиенты сами приходят за заказанной едой. Сейчас мы готовим еду только на вынос", – сказала Светлана.

Работники другого кафе тоже не думали, что настолько увеличится нагрузка.

"Люди все равно едят, много заказов поступает из офисов, ведь некоторые клиенты все равно работают", – рассказал другой работник.

На проспекте Гедиминаса солнечным днем людей было немного, но улице на пустовала. Несмотря на то, что власти рекомендовали разрешить работникам работать из дома, часть горожан ходила по улицам города, не было заметно, чтобы они переживали из-за карантина.

"Не была ведь полностью остановлена жизнь в стране. К сожалению, есть такая работа, когда человек должен быть на рабочем месте. Пока не получается работать из дома, но попробуем, может завтра удастся все сделать и работать из дома, но сегодня я еще здесь", – сказала Delfi Элона.

Другой вильнюсец сказал, что является руководителем одного ведомства и разрешил своим работникам работать из дома.

"Да, мы соблюдаем карантин, но сейчас обеденный перерыв. Я сам глава одного ведомства, большую часть работников мы попросили работать из дома, но я сам буду работать в офисе", – сказал Гедрюс.

Несмотря на то, что большая часть собеседников портала Delfi одобрила решение правительства, Виргилиюс считал, что палку все же перегнули.

"Эти меры должны помочь (остановить распространение вируса – Delfi), но вопрос в том, не являются ли они избыточными. Посмотрим, что будет", – сказал он.

В торговом центре Akropolis сейчас работают только несколько заведений. Большая часть магазинов одежды, обуви, рестораны, кинотеатр и др. закрыты.

В ТЦ работает только Maxima и Eurovaistinė.

В Eurovaistinė расстояние между клиентами регулируют с помощью стоп-ленты, начали установку стеклянной защиты в кассах. Фармацевтов призывают работать в масках, перчатках и соблюдать дистанцию в метр.

"В аптеке каждых три часа проводят дезинфекцию, с конца февраля не используют корзинки для товаров, отказались от пробников, чтобы свести риск до минимума", – сообщалось в пресс-релизе.

Посетители ТЦ сказали, что они не паникуют и приехали за покупками.

"Я завтра уезжаю за границу. Работаю водителем большегрузных машин, поэтому нужно купить все в дорогу. Наверное, придется постоять у границы", – пояснил один из покупателей.

Еще одна пара сказала, что им принадлежит усадьба сельского туризма, поэтому они сами планируют свою работу. Сегодня к ним придут гости, поэтому они приехали за продуктами.