Глава Минздрава Литвы: двухнедельный карантин – только старт

Страны Евросоюза ищут возможность обуздать распространение коронавируса, поэтому Литва присоединилась к покупке европейского оборудования. Об этом в интервью Delfi TV сообщил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"Литва присоединилась к общим покупкам в ЕС. Мы высказали свои потребности – сколько хотим купить (аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Параллельно мы ищем, где можно купить – говорим и с Китаем. Учреждения должны сами позаботиться о наискорейшей закупке. Проходит натуральный процесс", – сказал Верига.

Он заверил, что в Литве есть аппараты ИВЛ. Сейчас их более чем достаточно.

"Если будет больше заболевших, остановят проведение всех плановых процедур, значит будет еще больше для использования. Но мы лупим еще, надо найти поставщиков. Это делает вся Европа", – сказал Верига.

Министр сказал, что все медучреждения опросили на предмет потребности в респираторах. Получены данные, но министр признал, что не знает, что с ними делать, поскольку неясно, на основе чего формировать заказ.

"Сегодня мы используем резерв там, где реально работают, это врачи скорой помощи, принимающие учреждения. Если мы раздадим резерв ради психологического спокойствия, тогда у нас не останется, мы не сможем обеспечить тех, кому надо", – сказал Верига.

По его словам, сейчас в Литве подтвердили 17 случаев коронавируса. Все они привозные. Министр не видит необходимости проверять всех, у кого бывают симптомы простуды.

"Если проверять абсолютно всех, у кого есть симптомы простуды, когда холодает, когда наблюдается эпидемия гриппа – представьте, сколько таких будет. На этой неделе мы ждем пополнения реагентов, тогда начнут работать мобильные пункты. Это возможно в конце недели", – сказал Верига.

По его мнению, есть мало реальный сценарий, что карантин в Литве будет длиться всего две недели.

"Это просто старт. Мы знаем, что в Литве есть инфицированные люди. Мы знаем, что будут те, кто заразиться от них. Только вопрос времени, когда это будет. Цель – когда люди начнут болеть, когда им потребуется лечение, чтобы количество таких людей росло постепенно, чтобы не было взрыва, как в Италии. Чтобы мы успевали оказывать людям помощь в больницах – цель сейчас такая", – сказал Верига.