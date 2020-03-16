Застрявшие на границе Германии и Польши литовцы блокируют дорогу

К вечеру понедельника всё ещё не было достигнуто соглашение с Польшей о разрешении проехать в Литву для застрявших на границе Германии и Польши литовцев, и она заблокировали дорогу.

"Нам известна ситуация на границе Германии и Польши. Мы информированы, что литовцы хотят заблокировать дорогу. МИД продолжает делать всё для разрешения ситуации на границе Германии и Польши", – сказала BNS пресс-атташе МИД Раса Якилайтене.

Она также сказала, что о планах литовцев блокировать дорогу МИД информировало несколько находящихся на границе граждан Литвы.

И всё же в соцсетях в понедельник вечером распространяются видеозаписи, на которых видно, как несколько десятков литовцев стоят на проезжей части и блокируют движение на границе Германии и Польши.

Глава МИД Линас Линкявичюс в понедельник сообщил в правительстве, что на границе может быть более 400 автомобилей, находящиеся в которых люди хотят вернуться в Литву.

Сейчас дипломаты и руководство Литвы ведут переговоры с Польшей о возможности для литовцев вернуться домой по гуманитарному коридору, однако решение пока не принято.

Литовцы, которые хотят вернуться домой, стали собираться на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.