Банк Литвы: из-за коронавируса экономика Литвы сократится минимум на 1,2%

Как считают экономисты Банка Литвы (БЛ, Центробанка, ЦБ) под воздействием последствий коронавируса экономика страны в этом году сократится приблизительно на 1,2%. По словам главы правления БЛ Витаустас Василяускаса, это оптимистичный сценарий.

"Мы думаем, что сокращение экономики может составить 1,2%, и это означает, что бывший базовый сценарий меняется почти на 4 процента. Все же, я бы считал это оптимистичным сценарием", – заявил В. Василяускас в понедельник в правительстве.

Он прогнозирует, что сильнейший удар по экономике придется на второй квартал этого года, между тем, в следующем полугодии "можно надеяться на большую стабилизацию".

Стремясь сократить негативное влияние на экономику Литвы, БЛ вместе с Европейским Центробанком начинает реализацию дополнительных мер поощрения экономики, которые облегчать возможности кредитования экономики банками.

БЛ будет более гибко оценивать некоторые требования капитала и ликвидности, предъявляемые банкам, а при необходимости освободит дополнительные резервы капитала – например, резерв анти-цикличный резерв капитала.

По словам В. Василяускаса, запланированные меры по освобождению капитала на 187 млн евро, которые создадут возможность предоставить кредиты на сумму до 2 млрд евро.

В. Василяускас утверждает, что банки в данный момент накопили достаточные резервы, чтобы действовать стабильно.

Если возникнет потребность, БЛ вместе с ЕЦБ могли бы на особо выгодных условиях предоставить банкам дешевые кредиты ликвидности под залог, чтобы банки могли далее поддерживать достаточный уровень кредитования экономики. БЛ считает, что банки таким способом получат возможность взять в кредит более 1 млрд. евро, чтобы были предоставлять кредиты для бизнеса и жителей.

БЛ вместе с ЕЦБ планирует денежные вливания путем повышения объема скупки правительственных ценных бумаг на вторичном рынке.