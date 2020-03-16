Ситуация в Клайпеде: некоторые родители лгут, говоря, что семья никуда не уезжала

Бывают такие родители, которые, обращаясь к врачам, лгут, говоря, что никуда не уезжали, об этом рассказал главврач Клайпедской детской больницы Виргиниюс Жалимас.

"У нас большой поток пациентов. Может быть, на сегодняшний день проблема возникает потому, что поликлиники, семейные врачи, не осматривают пациентов, и, сообщив, что могут работать дистанционно, шлют пациентов к нам. Мы не справляемся с таким потоком детей. Тем более, что молодые родители стараются скрыть, что они ездили в определенные страны. Иногда они нам даже лгут, говорят, что никуда не уезжали, а приезжают с больными детьми", – сказал Жалимас.

Глава больницы призывает людей быть сознательными и не лгать врачам.

"Проблема в том, что они не только своим детям могут нанести вред, но и другим детям, и нашему персоналу, который преклонного возраста", – сказал Жалимас.

С понедельника в Клайпедской детской больнице остановлена плановая госпитализация, а со вторника не будут предоставлять услуги плановой консультации.

Главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал, что из-за вируса в больнице заняты 30 палат. В трех случаях диагноз коронавирус подтвердился, в других случаях ждут результатов. "Состояние больных удовлетворительное", – сказал врач.

По его словам, сейчас пациенты, которые болеют или у которых подозревают коронавирус, находятся в одиночных палатах. Только в тех случаях, если речь идет о членах семьи, они находятся в одной палате. Такие случаи уже были в больнице.

"Есть около 5 семей – и с одним, и с двумя детьми. Была семья иностранцев с двумя детьми. Они были в одной палате, поскольку до этого общались между собой", – сказал Янушонис.

По его словам, был момент, когда весь отдел был забит до отказа, тогда в одну палату ненадолго помещали несколько человек. Все пациенты в таких палатах были в масках, они соблюдали расстояние 2 м.

"В будущем так может быть, так уже делают в других странах", – сказал Янушонис.

Он заметил, что пока есть необходимые средства защиты для персонала, но резервов у них нет. Врач сказал, что есть потребность в масках, бахилах, халатах и шапках.

Больница хочет поучить возможность самостоятельно проводить анализы. По словам Янушониса, если такая возможность появится, тогда результаты анализов будут получать быстрее.

"Мы не можем выпустить пациентов, пока нет результата, даже если они здоровы. Сейчас они проводят в больнице в три раза больше времени", – сказал главврач.