Из Сантаришкской клиники сбежала женщина с малолетним ребенком у женщины подозревают коронавирус

ru.DELFI.lt

Foto: Kauno aps. VPK

Полиция сообщила, что 14 марта, в 23.14 ч., было получено сообщение о том, что из Сантаришкской клиники из отделения инфекционных заболеваний сбежала молодая женщина (1988 г.р.) с малолетним ребенком (2016 г.р.). Подозревают, что у женщины коронавирус (COVID-19).

По предварительным данным, ee нашли в Зарасайском районе. Женщина отказалась ехать в Сантаришкскую клинику добровольно, поэтому ее доставили туда. Начато расследование.

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