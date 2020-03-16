По предварительным данным, ee нашли в Зарасайском районе.
Женщина отказалась ехать в Сантаришкскую клинику добровольно, поэтому ее доставили туда.
Начато расследование.
Полиция сообщила, что 14 марта, в 23.14 ч., было получено сообщение о том, что из Сантаришкской клиники из отделения инфекционных заболеваний сбежала молодая женщина (1988 г.р.) с малолетним ребенком (2016 г.р.). Подозревают, что у женщины коронавирус (COVID-19).
По предварительным данным, ee нашли в Зарасайском районе.
Женщина отказалась ехать в Сантаришкскую клинику добровольно, поэтому ее доставили туда.
Начато расследование.