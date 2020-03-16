С полуночи из Литвы не разрешили вылететь 6 литовцам, не впустили одного норвежеца

С полуночи до утра понедельника из Вильнюсского и Каунасского аэропортов не разрешили вылететь шести гражданам Литвы, не впустили одного норвежца, сообщил пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Гедрюс Мишутис.

"С начала карантина не впустили одного гражданина Норвегии в Вильнюсском аэропорту. Но вернулся тем же самолетом обратно. В Вильнюсском и Каунасском аэропортах за это время из Литвы не выпустили шесть граждан Литвы, которые не соответствовали указанным исключениям в связи с объявлением карантина", – сказал BNS Г. Мишутис.

По его словам, пока отозвано более половины ранее запланированных рейсов из Литвы.

СОГГЛ еще уточняет последние данные о количестве не впущенных в страну иностранных лиц и не выпущенных граждан Литвы. По данным на 9 час. утра на границе Литвы с Польшей в Кальварии не допущено два иностранца, а из Литвы в Польшу не допущены 15 человек.

По словам Мишутиса, жители хорошо информированы об условиях карантина, поэтому больших проблем и инцидентов удается избегать.

"Люди недовольны, но никаких эксцессов", – сказал он.

В сведения карантина с ночи на понедельник в страну запрещен въезд иностранцам, также запрещен выезд гражданам Литвы, за исключением тех, кто работает за границей или обладает разрешением СОГГЛ.

В течении трех суток у граждан других стран есть возможность пересечь территорию Литвы транзитом, без остановок, которые не являются необходимыми.