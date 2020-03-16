Литовские АЗС меняют порядок работы: будут принимать не все купюры

После того как в Литве начал действовать карантин, АЗС предприняли дополнительные меры безопасности: работников будет защищать стенка из оргстекла, будут закрыты внутренние зоны отдыха, даже одноразовые стаканы для кофе будут выдавать только по просьбе клиентов.

Сеть АЗС Circle K Lietuva планирует оборудовать защитные стенки из стекла в понедельник, уже накануне они стояли на половине АЗС сети.

"Поскольку мы торгуем товарами первой необходимости – горючим и едой, мы предпринимаем необходимые меры безопасности, чтобы пресечь распространение коронавируса COVID-19 в Литве. Мы максимально ограничиваем контакт работников с клиентами: между ними будет стенка из оргстекла, расстояние до кассы, как в аптеке, будет отмечено полосатой лентой. Сидячие зоны отдыха в помещениях АЗС закрыты", – сказал гендиректор Circle K Lietuva Скирмантас Мачукас.

По его словам, надеются, что поток клиентов уменьшится, поскольку людям рекомендовали работать из дома, всех приезжающих просят соблюдать дистанцию, не стоять близко друг к другу.

"Свежей выпечкой мы торгуем только из закрытых прилавков, клиентов просим надевать одноразовые перчатки. Рядом с кофемашинами не будет одноразовых стаканов и ложек, их будут выдавать по просьбе клиента.

Все работники прошли инструктаж по гигиене, они пользуются специальными одноразовыми перчатками при работе с едой и деньгами, мы считаем, что ограничение контакта эффективно. АЗС и отдельные их зоны мы дезинфицируем не только во время работы, но и закрывая АЗС на 10-15 минут. Это будут небольшие перерывы на поддержание гигиены", – сказал Мачукас.

Глава сети Circle K сказал, что проблем с горючим не будет.

"Мы уже загодя готовились к условиям работы в нештатном порядке, поэтому накопили резерв. Кроме того, мы поддерживаем связь с производителями, работа которых не остановится. Поэтому мы призываем водителей к спокойствию, горючее есть и оно будет", – сказал глава сети.

Водителей призывают пользоваться одноразовыми перчатками, оплачивать горючее в терминалах самообслуживания, если возможно, платить картой, а не наличными.

Во время карантина АЗС Circle K не будут принимать купюры достоинством в 100 евро и больше.