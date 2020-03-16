Литва закрыла границу для иностранцев – в первый час вернули эстонца и латыша

Литва с полуночи закрыла свои границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса на своей территории.

На границе с Латвией, на КПП Салочай-Гренцтале, после полуночи работали четверо пограничников в респираторах и двое военных-волонтеров, сообщил корреспондент BNS .

Пограничники проверяют документы всех въезжающих в Литву и выезжающих из Литвы водителей.

Грузовые автомобили проезжают это место практически беспрепятственно, только сбавляют скорость.

Первым пограничники остановили белый микроавтобус Mercedes с украинскими номерами. В нем украинцы возвращались домой в Украину.

Через несколько минут подъехал серый минивэн-такси с латвийскими номерами. На нем ехали пятеро мужчин, которые возвращались из Норвегии. Пограничники не впустили автомобиль в Литву.

"Нас не пустили, потому что водитель - латыш", – сказал BNS 33-летний Андрюс Смолин. Он возвращался домой из Норвегии.

"Наш транспорт остался в Швеции, мы пытались ехать на своей машине через Данию, Германию, Польшу, но узнали, что датская граница закрыта", – сказал Смолин.

"Тогда мы поехали назад, в Стокгольм, и на самолете прилетели в Латвию", – сказал он. Им пришлось взять свои чемоданы и идти в Вильнюс пешком, а такси вернулось в Латвию.

Путь в Литву был заказан и еще одному иностранцу – 40-летнему эстонцу, главе строительной компании.

"Я ехал в Шальчининкай за своими работниками, поскольку не ходят автобусы. Заберу их, и мы вернемся в Эстонию", – сказал BNS Денис Комар.

Но ему пришлось вернуться назад, в Литву его не пропустили.

Напомним, что из-за угрозы коронавируса в Литве вернули контроль на внутренних границах. Все 14 зарегистрированных в Литве случая этого заболевания - привозные. Своих граждан Литва впускает, но они обязаны 14 дней провести в самоизоляции.

В Литву также разрешено въезжать водителям большегрузных машин, живущим в Литве иностранцам, дипломатам и военным НАТО. До вечера в среду Литва обещает вернуть всех своих граждан, которые хотят вернуться на родину.