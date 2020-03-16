Ночью в Литве подтвердили еще два случая коронавируса всего 14

Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что в ночь на понедельник в стране подтвердили два новых случая коронавируса (COVID-19). Оба заболевших вернулись из-за границы, они изолированы и находятся на лечении в Сантаришкской клинике.

По данным Минздрава, один человек вернулся из Испании, а другой - из Германии. Были проведены эпидемиологические исследования.

В общей сложности на данный момент в Литве диагностированы 14 случаев COVID-19. Все они – привозные. Первая пациентка уже выздоровела, ее выписали из больницы.

Минздрав призывает жителей руководствоваться рекомендациями врачей и учреждений, т.е. максимально избегать скопления людей, по возможности работать из дома, при общении соблюдать дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей, к которым часто прикасаются.

Если вы ощутили симптомы болезни, то надо звонить по номеру 112, самим в поликлинику или больницу ехать нельзя. Вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, должны соблюдать 14-дневный карантин.

С понедельника на территории Литвы вводят карантин. Он будет действовать с 00 ч. 16 марта по 24 ч. 30 марта.

В этот период действуют правила, которые обязаны соблюдать все жители и учреждения.