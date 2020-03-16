Как в Литве изменится порядок проезда в общественном транспорте (новые правила)

С 16 марта во всей Литве вводят карантин, поэтому в столичном общественном транспорте вступят в силу новые правила. Контролеры и волонтеры будут ограничивать количество пассажиров и будут следить, чтобы люди соблюдали дистанцию – во время карантина в общественном транспорте можно ехать только сидя, поэтому пассажиров просят не заходить в автобус или троллейбус, если там все места уже заняты. Автобусы и троллейбусы будут дезинфицировать чаще, это будут делать мобильные бригады. Место работы водителя уже отделены лентами, через переднюю дверь нельзя ни входить, ни выходить пишет, madeinvilnius.lt.

"Сейчас наш приоритет - усилить дезинфекцию, обеспечить безопасность – пассажиров, водителей, контролеров. Автобусы и троллейбусы будут курсировать, за исключением ночных, важно соблюдать дистанцию. С понедельника можно ездить только сидя, будем координировать потоки, будем чаще дезинфицировать и проветривать транспортные средства. Контролеры в этот период больше будут работать на остановках, внутрь будут заходить реже. Будем наблюдать за потоком пассажиров и по мере необходимости будем корректировать расписания. Призываю все оставаться дома, а если все же надо выйти из дома, то вести себя в общественном транспорте сознательно, если вам ехать недалеко, лучше идите пешком, или воспользуйтесь велосипедом", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Рекомендации специалистов центра национального здравоохранения:

На общественном транспорте призывают ездить только в магазины за продуктами, в аптеки, в поликлиники (только если помощь необходима), на работу, если нет возможности работать из дома.

В общественный транспорт можно заходить только по одному и только через среднюю и задние двери.

Перед тем, как войти в троллейбус или автобус просят воспользоваться дезинфектором - его предложит специалист на остановке.

В автобусе или троллейбусе займите сидячее место и следуйте другим рекомендациям.

Этот порядок утром (с 6:30 до 8:30 ч.) и вечером (с 16:00 ди 18:00 ч.) на 20 остановках будут регулировать контролеры и волонтеры. В автобусы и троллейбусы будут пускать столько людей, сколько в них есть сидячих мест. Поэтому рекомендуют планировать поездки с запасом времени. Пассажиров просят проявить понимание и следовать установленному порядку.

В общественном транспорте не продают одноразовые билеты. Из можно приобрести с помощью приложений m.Ticket, Trafi, пополнить "Карту вильнюсца" в установленных местах.

Во время карантина основная функция контролеров - обеспечение безопасности пассажиров. Билеты проверять будут, но этот процесс будет более толерантным и гибким.