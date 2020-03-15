Со вторника Wizz Air останавливает все полеты в Литву и из нее

BNS ru.DELFI.lt

Авиакомпания Wizz Air 15 марта сообщила, что с 17 марта останавливает все полеты в Литву и из нее.

Такое решение было принято, поскольку правительства разных стран закрывают границы, чтобы замедлить распространение коронавируса. Если пассажиры купили билеты напрямую через сайт wizzair.com или мобильное приложение компании, то им автоматически вернут 120% суммы на их счета Wizz Air, эти деньги в течение 24 месяцев можно будет использовать на покупку услуг и продуктов авиакомпании. Статьи по теме: Премьер Литвы: застрявших на границе Польши и Германии людей доставят самолетом ВВС В аэропортах Литвы вводится проверка всех прибывающих пассажиров Пассажиры получат отдельные письма со всей необходимой информацией о том, что надо сделать, чтобы деньги вернулись на банковский счет. В данном случае клиенты получат 100% суммы. Если пассажиры купили билеты через турагентства, включая интернетные турагентства, то они должны связаться с компанией, у которой купили билеты. В Литве с 16 марта вводят карантин. Во время карантина большинству иностранцев будет запрещено приезжать в Литву, а жителям Литвы - покидать ее территорию.

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