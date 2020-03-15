В Вильнюсе нетрезвая девушка совершила ДТП

ru.DELFI.lt

15 марта, в 15.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, девушка (1998 г.р.) не справилась с управлением VW Beetle, врезалась в стоявший Volvo и перевернулась на бок.

Автомобиль на колеса поставили пожарные-спасатели. Врачи скорой помощи увезли девушку в больницу (по предварительным данным, она была в шоковом состоянии). Полицейские проверили ее на трезвость, алкотестер показал 0,46 промилле.

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