Автомобиль на колеса поставили пожарные-спасатели.
Врачи скорой помощи увезли девушку в больницу (по предварительным данным, она была в шоковом состоянии). Полицейские проверили ее на трезвость, алкотестер показал 0,46 промилле.
15 марта, в 15.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, девушка (1998 г.р.) не справилась с управлением VW Beetle, врезалась в стоявший Volvo и перевернулась на бок.
Автомобиль на колеса поставили пожарные-спасатели.
Врачи скорой помощи увезли девушку в больницу (по предварительным данным, она была в шоковом состоянии). Полицейские проверили ее на трезвость, алкотестер показал 0,46 промилле.