В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня, 15 марта, в Литве были подтверждены три новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19). Все трое недавно вернулись из-за границы. Так что все случаи заражения до сих пор привозные.

Уточняется, что один человек изолирован и лечится в Клайпедской университетской больнице, два - в Вильнюсе, клиника Сантарос. Им всем оказывается необходимая помощь.

Из-за новых случаев начаты эпидемиологические исследования. По сообщениям, второй зараженный человек в Клайпеде посетил Данию. В субботу 22-летний мужчина был доставлен в больницу из муниципалитета Риетавы.

Медики и специалисты Бюро общественного здравоохранения выясняют, следовал ли молодой человек инструкциям, находился ли в изоляции и как именно вернулся домой.

Таким образом, в настоящее время в Литве подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19. Первый пациент уже выздоровел и отправился домой.