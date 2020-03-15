Правительство Литвы планирует утвердить план поощрения экономики и помощи бизнесу

В связи с тем, что с понедельника в Литве объявляется карантин из-за коронавируса, правительство планирует утвердить план поощрения экономики и помощи бизнесу.

Министр финансов Вилюс Шапока на состоявшемся в субботу правительственном совещании отметил, что будут выделяться ресурсы для здравоохранения, обеспечения занятости и социальных гарантий, обеспечения ликвидности бизнеса и поощрения экономики.

"Ситуация не рядовая, поэтому экономический ответ будет очень решительным и беспрецедентным", – заявил на заседании В. Шапока.

По его словам, потребности системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом будут финансироваться за счет государственного и правительственного резерва, а также путем заимствований и использования средств Резерва обязательного страхования здоровья.

Правительство также обещает дотации, возможности использования фонда длительной безработицы с целью помощи бизнесу.

"Мы будем применять принцип солидарности с бизнесом, чтобы разделить эту ношу", – сказал министр.

Также, по его словам, бизнесу разрешат отложить уплату налогов, будут остановлены взыскания, предоставлена возможность быть освобожденным от налога на землю и недвижимое имущество. Правительство также обещает гарантии банковских кредитов под оборотные средства, частичную компенсацию процентов.

Обещается предпринять меры по поощрению экономики, прежде всего в распределении средств на уже подготовленные проекты.

"Будет "разморожен" фонд климатических изменений, "разморожен" дорожный фонд и будут выделены дополнительные средства для реновации, возобновляемой энергетики и на прочие инфраструктурные меры", – сказал В. Шапока.

Для того, чтобы можно было реализовать план, в понедельник планируется повысить лимиты заимствований и гарантий.

"Здесь требуется одобрение сейма, но я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что эти меры необходимы", – сказал министр финансов.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, эти меры будут приняты на предстоящем в понедельник заседании Кабмина.

"Это будет принято в понедельник, на заседании в 10 часов", – сказал он.

Ранее С. Сквернялис отметил, что "речь идет о сумме, не меньшей, чем миллиард евро".

В субботу правительство Литвы приняло решение о введении в стране карантина с понедельника, чтобы остановить распространение коронавируса.

После введения карантина в Литву будет запрещен въезд для большинства иностранцев, будут закрыты многие магазины, за исключением магазинов продовольственных товаров.

Запреты не будут касаться передвижения товаров.