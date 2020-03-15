Новый случай коронавируса выявлен у жителя Паневежиса, вернувшегося из Нидерландов

Девятый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Литве у жителя Панявежиса, недавно вернувшегося из Нидерландов, сообщили представили правительства.

"Могу подтвердить, что располагаем такой информацией. Это человек, вернувшийся из командировки в Голландии", – сказала BNS в субботу поздно вечером пресс-секретарь министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте.

В ночь на воскресенье правительство сообщило, что мужчина изолирован и находится на лечении в Панявежской Республиканской больнице, а из Голландии он вернулся 13 марта, у него начался жар, и он обратился к медикам.

"В данный момент он изолирован в больнице. Состояние пациента хорошее. Контактные лица известны, они также изолированы. Чтобы всех успокоить заявляем, что это члены семьи, они находятся в самоизоляции. Других контактов нет", – говорится в сообщении правительства.

С тем, чтобы остановить распространение вируса, правительство с понедельника вводит в стране карантин, во время которого в Литву будет запрещен въезд иностранцам, а из Литвы запрещено выезжать гражданам Литвы, за редким исключением.

На время карантина закрываются кафе, магазины товаров не первой необходимости, в храмах не будут проходить службы. Ранее правительство остановило обучение в школах, университетах, работу детских садов.

В мире новый коронавирус выявлен более чем у 155 тыс. человек, 5,8 тыс. скончались, 72,5 тыс. выздоровели.