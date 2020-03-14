Литва и Польша ведут переговоры о 72-часовом гуманитарном коридоре для возвращения граждан

Литва и Польша ведут консультации о гуманитарном коридоре, который позволит жителям Литвы вернуться на родину в течение 72 часов, сообщил в субботу премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Похоже, что нам удастся согласовать, и я надеюсь, что к моменту правительственного заседания у нас уже будет официальное подтверждение так называемого гуманитарного коридора для проезда через Польшу. Но он будет ограничен во времени, вероятно, сейчас речь идет о 72 часах", – заявил глава правительства после совещания Кабмина.

По его словам, граждане Литвы, желающие вернуться по суше через Польшу, должны будут поспешить, чтобы уложиться в этот срок и пересечь литовско-польскую границу.

"Поэтому граждане нашей страны, находящиеся не в Литве, которые планируют вернуться по суше в Литву через Польшу, должны сделать это не позднее чем в течение 72 часов, позднее такой возможности не будет", – добавил С. Сквернялис.

Глава правительства в субботу обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с премьером Польши Матеушем Моравецким.

По словам С. Сквернялиса, гуманитарные коридоры в Литве будут открыты для граждан Латвии и Эстонии, которые транзитом через Литву возвращаются домой.

"Мы также оставим возможность аналогичного гуманитарного коридора в течение некоторого времени, прежде всего, мы говорим о гражданах Латвии, Эстонии, которые по суше будут следовать через Литовскую Республику", – сказал С. Сквернялис.

По его словам, в субботу на заседании кабинет министров рассматривает предложение сократить количество пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

Список конкретных пунктов, по словам С. Сквернялиса, будет опубликован после приятия правительственного постановления.