Премьер-министр рассказал, что ждет Литву с введением карантина 15 ограничений

С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании правительства в субботу вечером.

"Вероятно, что в 20 часов правительство примет постановление об объявлении карантина на всей территории Литовской Республики", – заявил С. Сквернялис в правительстве.

По его словам, после введения карантина будет запрещен въезд иностранным гражданам за небольшим исключением.

Правительство Литвы может остановить работу баров, кафе, непродовольственных магазинов

Правительство Литвы рассматривает возможность остановить работу всех кафе, баров и магазинов (кроме продуктовых) в Литве, с тем, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис в субботу вечером.

Не планируется ограничивать работу аптек, однако в них будут введены дополнительные меры защиты, заявил глава правительства после совещания.

На заседание правительства выносится проект, согласно которому такие меры вступят в силу в понедельник, с введением карантина.

"Если будет принято правительственное постановление, и больше дискуссий не останется, то будут закрыты все кафе, бары, общественные учреждения питания, за исключением услуги еды на вынос", – сказал журналистам премьер.

"(...) Будет запрещена деятельность магазинов, за исключением магазинов пищевых товаров, аптек, и прочих магазинов, возможно продающих бытовые товары. Останется возможность для работы продуктовых магазинов и аптек", – добавил С. Сквернялис.

По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании правительства в субботу вечером. BNS представляет рассматриваемые ограничения:

Список ограничений:

1. Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.

2. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

3. Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.

4. Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.

5. Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды на вынос.

6. Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.

7. Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.

8. Учреждениям публичного администрирования запрещается оказываться необязательные услуги.

9. Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а также заключенных в местах заключения.

10. Запрещается предоставлять услуги СПА, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты.

11. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.

12. Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин, государство будет это оплачивать.

13. Образовательные учреждения остаются закрытыми.

14. В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, за исключением необходимой медицинской помощи, отзываются услуги реабилитации, одонтологии, плановые прививки.

15. Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.

За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность.

В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.