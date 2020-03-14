По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании правительства в субботу вечером.

"Вероятно, что в 20 часов правительство примет постановление об объявлении карантина на всей территории Литовской Республики", – заявил С. Сквернялис в правительстве.

По его словам, после введения карантина будет запрещен въезд иностранным гражданам за небольшим исключением.

Правительство Литвы может остановить работу баров, кафе, непродовольственных магазинов

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Правительство Литвы рассматривает возможность остановить работу всех кафе, баров и магазинов (кроме продуктовых) в Литве, с тем, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис в субботу вечером.

Не планируется ограничивать работу аптек, однако в них будут введены дополнительные меры защиты, заявил глава правительства после совещания.

На заседание правительства выносится проект, согласно которому такие меры вступят в силу в понедельник, с введением карантина.

"Если будет принято правительственное постановление, и больше дискуссий не останется, то будут закрыты все кафе, бары, общественные учреждения питания, за исключением услуги еды на вынос", – сказал журналистам премьер.

"(...) Будет запрещена деятельность магазинов, за исключением магазинов пищевых товаров, аптек, и прочих магазинов, возможно продающих бытовые товары. Останется возможность для работы продуктовых магазинов и аптек", – добавил С. Сквернялис.

По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании правительства в субботу вечером. BNS представляет рассматриваемые ограничения:

Список ограничений:

1. Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.

2. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

3. Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.

4. Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.

5. Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды на вынос.

6. Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.

7. Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.

8. Учреждениям публичного администрирования запрещается оказываться необязательные услуги.

9. Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а также заключенных в местах заключения.

10. Запрещается предоставлять услуги СПА, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты.

11. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.

12. Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин, государство будет это оплачивать.

13. Образовательные учреждения остаются закрытыми.

14. В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, за исключением необходимой медицинской помощи, отзываются услуги реабилитации, одонтологии, плановые прививки.

15. Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.

За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность.

В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.