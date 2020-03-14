Новейшая информация о заразившемся коронавирусом: ходил по кафе, установить все контакты невозможно

Министерство здравоохранения заявило в субботу, что в Литве был выявлен еще один новый случай заражения коронавирусом (COVID-19). Министерство подтверждает, что житель Кретинги посетил Данию. На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил на субботней пресс-конференции, что житель Кретинги приехал из Дании в Каунасский аэропорт 10-го марта, на автобусе поехал к другу, находился в общественных местах и в кафе.

11 марта он уехал в Кретингу на автобусе. Вчера, когда появились симптомы, он отправился в Клайпедскую больницу, где его госпитализировали и получили положительный результат анализа на коронавирус.

"Теперь студент изолирован. С родителями и его другом связались, родители были в самоизоляции, друг живет с бабушкой, и они тоже были в самоизоляции", - сказал А. Верига.

По его словам, нет возможности установить все контакты. В ходе расследования сотрудники Национального общественного центра уточняют все контакты, насколько это возможно, отмечает министр.

"Некоторые контакты будет возможно отследить, и эти люди будут предупреждены соответственно, чтобы изолировать себя. Но если бы эти люди ходили по кафе, барам - не будет возможности отследить эти контакты, потому что мы не знаем, какие там были люди.

Автобус - это средство, который позволяет искать людей, зная маршрут и время. Поэтому нам нужно двигаться как можно меньше и иметь как можно меньше контактов. Идеальный вид на улицу - никакого вида. Работают только те, кому нужно ходить в учреждения, другие работают максимально удаленно", - подчеркивает министр.

А. Верига говорит, что заразившийся коронавирусом приехал из Дании, из страны, которая в тот момент еще не была включена в список стран с особым риском.

"Поскольку число стран растет очень быстро, мы обновляем список каждый день. На самом деле люди могут не знать, что им нужно быть изолированными, что-то делать и т. д.", - комментирует министр.