Половина жителей Литвы довольна ограничениями на торговлю алкоголем

Немногим более половины жителей Литвы положительно оценивают ограничения торговли алкоголем, свидетельствует опрос.

Опрос, проведенный по заказу Департамента по контролю над оборотом наркотиков, табака и алкоголя, показал, что сокращение времени торговли положительно оценивает 51% респондентов, отрицательно – 39%. В 2018 году их было соответственно 48 и 47 процентов.

"Еще в 2018 году основная часть жителей Литвы одобряла сокращение времени торговли, повышение возрастного ценза до 20 лет, запрет на рекламу алкоголя, но количество довольных этими запретами продолжало расти", – сообщил департамент.

За год количество одобряющих повышение возрастного ценза до 20 лет выросло на 14 проц. пунктов до 67%, а в среднем одобряющих полный запрет рекламы алкоголя – на 5 пунктов до 62%, запрет рекламы в интернете – на 9 проц. пунктов до 60%, по телевидению – на 12 пунктов до 73%.

35% опрошенных жителей утверждают, что после ужесточения торговли алкоголем их окружающая среда улучшилась – снизился шум от точек торговли и по соседству.

В феврале опрос провела компания рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai, в нем приняла участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.