Rimi Lietuva открывает электронный магазин раньше установленного срока

С учетом того, что в Литве объявлена чрезвычайная ситуация и принятых вильнюсским муниципалитетом решений, компания Rimi Lietuva, раньше запланированного срока, запускает электронный магазин. С 13 марта купить все необходимое в электронном магазине Rimi.lt могут не только лояльные клиенты, которые получили приглашения, но и все желающие жители Вильнюса, сообщается в пресс-релизе.

Курьеры бесплатно будут доставлять товары на дом или в специальных предназначенных для этого местах в магазинах Rimi. В обоих случаях у покупателей не будет прямого контакта с курьером или работником магазина.

"Мы планировали начать электронную торговлю в апреле, но, осознавая всю серьезность сложившейся ситуации и видя высокий интерес к нашему новому предложению, мы решили не ждать и с сегодняшнего дня открыть магазин для всех жителей Вильнюса. До сих пор это могли сделать по приглашению только лояльные клиенты магазина Rimi, а уже вчера резко подскочило количество заказов через Rimi.lt", – сказал представитель Rimi Lietuva Вайдас Лукошявичюс.

Он прибавил, что из-за того, что систему запускают раньше времени, могут наблюдаться непредвиденные вызовы – если вырастет количество покупателей, вырастет нагрузка на систему, возможны ошибки при сборе товаров, их доставке и т.д. "Но мы убеждены, что в данной ситуации не можем поступить иначе, надеемся на понимание со стороны покупателей", – сказал он.

В электронном магазине внедрили дополнительные функции - покупатели могут выбрать доставку без прямого контакта с курьером или работником магазина. Об этом клиент должен указать в комментарии. Кроме того, курьеры Rimi не будут просить у клиентов подпись, а за продукты можно будет рассчитаться только электронным способом во время подтверждения заказа на www.rimi.lt.

Чтобы воспользоваться услугами Rimi.lt, сначала надо зарегистрироваться на сайте, ввести данные дисконтной карты Mano Rimi или зарегистрироваться повторно. В электронном магазине Rimi.lt можно выбирать из 12 000 товаров.

Оплатить товары Rimi.lt можно при помощи кредитной или дебетовой карты. Минимальная сумма заказа – 20 евро.